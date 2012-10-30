〔国际油市〕亚洲柴油现货升水走高,受印尼需求推动

标题新闻：参加全球减产协议的11个非OPEC产油国迄今履约率至少达到60%，高于最初预估－OPEC消息
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路透新加坡10月30日电---亚洲高硫柴油升水周二略微走高,因印尼现货需求涌现;与此同时,预期菲律宾需求增长令中硫级别柴油仍获支撑.
路透数据显示,含硫0.5%的柴油现货升水升高0.03美元,至每桶较新加坡报价升水0.37美元.
印尼国有企业Pertamina的贸易分支Petral在现货市场露面,采购90万桶11月交付的高硫柴油,这提振市场人气.
交易员已指出,但印尼11月柴油总进口量料将低于9月和10月的约400万桶.
"印尼需求看来并不旺盛,仅是一般水平,"一位熟悉印尼市场的交易员指出.
一位交易员提到,在11月和12月,菲律宾的柴油需求料将较前几个月增加约2-3%.
该交易员并称,但菲律宾炼厂在近期维修后供应有望保持稳定,这或许意味着进口量不会大幅攀升.
交易员说,也门炼厂Aden Refinery周末从维多公司(Vitol)额外采购一批高硫柴油船货,含运费价格较中东报价每吨升水不到5美元.该炼厂稍早已按较高升水从维多公司采购三批船货.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
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路透2月22日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 331.0 - 331.0 - * 3月 315.6 20 315.6 14 * 4月 308.3 138 308.3 5 * 5月 303.4 120 303.4 15 * 6月 295.2 599 295.2 74 * 7月 289.5 6316 289.5 841 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
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