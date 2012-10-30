〔表格〕10月27日止当周美国连锁店销售较前周上升0.5%--ICSC/高盛

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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路透10月30日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,10月27日止当周美国连锁店销售较前周上升0.5%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
10月27日 529.7 2.7 0.5
10月20日 527.0 2.9 -0.7
10月13日 530.8 2.7 0.0
10月 6日 530.7 2.8 0.2 (完)
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--编译 肖群英;审校 王洋
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路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
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