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市场报道 | 2012年 10月 30日 星期二 19:54 BJT

〔表格〕10月27日止当周美国连锁店销售较前周上升0.5%--ICSC/高盛

路透10月30日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,10月27日止当周美国连锁店销售较前周上升0.5%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

10月27日 529.7 2.7 0.5

10月20日 527.0 2.9 -0.7

10月13日 530.8 2.7 0.0

10月 6日 530.7 2.8 0.2 (完)

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--编译 肖群英;审校 王洋

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