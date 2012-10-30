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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 20:14 BJT

〔标题新闻〕若流动性继续短缺印度央行将考虑进一步下调现金准备比率--央行副总裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI8E8LP005]

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