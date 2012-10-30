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亚洲 | 2012年 10月 30日 星期二 20:16 BJT

〔亚洲橡胶〕10月30日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月30日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 242.0 36 244.3 10

* 12月 243.6 42 246.5 7

* 1月 246.0 155 249.3 48

* 2月 249.4 454 251.7 61

* 3月 251.7 3965 254.3 590

* 4月 253.4 6319 255.7 1133

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 肖群英; 审校 田建华

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