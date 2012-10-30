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货币新闻 | 2012年 10月 30日 星期二 20:36 BJT

〔表格〕加拿大9月PPI较前月成长0.5%,较上年同期下滑0.3%

路透10月30日电---加拿大统计局周二公布,加拿大9月生产者物价指数(PPI)较前月成长0.5%,较上年同期下滑0.3%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)

总体 +0.5 -0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3

扣除石油/煤炭 +0.2 -0.6 -0.5 -0.7 -0.5 -0.4

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)

总体 +1.3 +3.5 +3.4 -3.9 -3.9 -4.0

扣除矿物燃料 +1.7 -1.3 -1.3 -2.5 -5.1 -5.1 (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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