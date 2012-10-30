〔表格〕加拿大9月PPI较前月成长0.5%,较上年同期下滑0.3%

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
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路透10月30日电---加拿大统计局周二公布,加拿大9月生产者物价指数(PPI)较前月成长0.5%,较上年同期下滑0.3%.
工业品价格(变动百分比%)
较上月变动 较上年同期变动
9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)
总体 +0.5 -0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3
扣除石油/煤炭 +0.2 -0.6 -0.5 -0.7 -0.5 -0.4
原材料价格指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
9月 8月(修正) 8月(前值) 9月 8月(修正) 8月(前值)
总体 +1.3 +3.5 +3.4 -3.9 -3.9 -4.0
扣除矿物燃料 +1.7 -1.3 -1.3 -2.5 -5.1 -5.1 (完)
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--编译 田建华;审校 王洋
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