〔国际油市〕亚洲燃料油裂解价差扩大跌幅,因需求低迷

路透新加坡10月30日电---亚洲燃料油裂解价差周二进一步走弱,近月11月贴水走阔至逾17个月最低水准,因需求持续低迷.

路透数据显示燃料油11月裂解价差走阔1美元,至每桶较迪拜原油贴水10.22美元,创下去年5月11日来最低.

交易员表示,来自公用事业和船用燃料油市场的需求一直不旺,对价格构成压力.

日本冬季气温料将温和,这也可能会抑制需求.进一步来看,发电厂或也将使用液化天然气和煤炭来替代直接燃烧的原油和燃料油.

另一方面,韩国的需求稳健,East-West Power确保了11月第二笔船货.其以成本加运费价(CFR)每吨较新加坡报价升水1.02美元的价格从Mercuria买入了5万吨高硫燃料油,11月16-20日交付.

巴基斯坦国家石油公司(PSO.KA)通过近期的招标买入32.5万吨高硫燃料油,但并未购得低硫燃料油.

燃料油11月/12月跨月贴水走阔至三周低点每吨正价差1.00美元,反映出市场的人气低迷.