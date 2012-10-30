〔中港股业绩〕平安保险第三季净利增长21%,远逊于市场预期

标题新闻：意大利裕信银行将成功完成130亿欧元增资计划，所发行股票可能获全额认购-消息人士
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* 三季度净利为21亿元人民币,预期为34亿元人民币
* 平安股价年内攀升15.8%,跑赢恒生指数
路透香港10月30日电---按市值计全球第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周二公布,第三季净利增长21%,远逊于预期,之前平安保险整合了深圳发展银行业务.
平安保险于香港联交所的公告显示,三季度净利增至21.26亿元人民币(3.3634亿美元),上年同期为17.62亿元人民币.接受路透调查的四位分析师的平均预期为净利34亿元人民币.
在对手专注于保险销售之时,平保于去年收购了深圳发展银行的控股股权.今年前三季,银行业务贡献的净利约占公司总利润的三分之一,三季度的贡献率为逾80%.
平安于7月27日完成了将深发展与现有银行业务整合的工作,正式成立了平安银行股份有限公司(000001.SZ).
信用卡业务继续快速增长,前三季度发卡超过300万张,累积流通量达到1,050万张.
今年前三季,公司净利润同比增长11%,为161亿元人民币.
香港上市的平安保险市值接近540亿美元,该股年内上扬15.8%,超过中国寿险股13.5%的涨幅,也跑赢恒生指数.HSI.(完)
欲浏览平安保险发布于香港联交所的业绩声明,请点击(here)
--编译 母红;审校 李军
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