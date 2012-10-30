〔欧元债市〕意大利公债价格企稳,因公债标售强劲

* 意大利公债价格持稳,之前进行70亿欧元公债标售

* 西班牙公债收益率持稳,表现可能强于意大利公债

路透伦敦10月30日电---意大利公债市场周二摆脱了政治动荡引发的不安情绪,今日进行的公债标售获稳健需求,遏制住了昨日的跌势.

数据显示,西班牙第三季经济萎缩的幅度略小于预期,而德债在关键技术水准遭抛售也扶助支撑欧元二线公债价格.

投资者的关注点从西班牙重新转向意大利,前总理贝鲁斯柯尼周末威胁在4月举行大选前不再支持现总理蒙堤的政府.

不过,周一的跌势在今日被止住,意大利标售70亿欧元新的五年和10年期公债,得标利率为2011年5月以来最低.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌1个基点,报5.00%.五年期公债IT5YT=TWEB收益率回落6.5个基点,报3.83%.

德国公债期货FGBLc1跌16个跳动点,收在141.54,稍早升至142.00,交易商称,在此处卖兴重现,暗示投资者不愿推动公债价格升穿整数关键技术阻力位.

交易商称,整日交投淡静,因美国债市受飓风桑迪影响休市.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB持稳在5.66%,尽管西班牙的债务问题更加严峻,但该国公债表现可能强于意大利公债.(完)

--编译 母红;审校 李军

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