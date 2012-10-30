〔欧元债市〕意大利公债价格企稳,因公债标售强劲

标题新闻：IMF总裁拉加德称希腊目前不需要债务减计，需要的是债务重组和下调金援贷款利率
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* 意大利公债价格持稳,之前进行70亿欧元公债标售
* 西班牙公债收益率持稳,表现可能强于意大利公债
路透伦敦10月30日电---意大利公债市场周二摆脱了政治动荡引发的不安情绪,今日进行的公债标售获稳健需求,遏制住了昨日的跌势.
数据显示,西班牙第三季经济萎缩的幅度略小于预期,而德债在关键技术水准遭抛售也扶助支撑欧元二线公债价格.
投资者的关注点从西班牙重新转向意大利,前总理贝鲁斯柯尼周末威胁在4月举行大选前不再支持现总理蒙堤的政府.
不过,周一的跌势在今日被止住,意大利标售70亿欧元新的五年和10年期公债,得标利率为2011年5月以来最低.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌1个基点,报5.00%.五年期公债IT5YT=TWEB收益率回落6.5个基点,报3.83%.
德国公债期货FGBLc1跌16个跳动点,收在141.54,稍早升至142.00,交易商称,在此处卖兴重现,暗示投资者不愿推动公债价格升穿整数关键技术阻力位.
交易商称,整日交投淡静,因美国债市受飓风桑迪影响休市.
10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB持稳在5.66%,尽管西班牙的债务问题更加严峻,但该国公债表现可能强于意大利公债.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债收益率差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率上升，因预期即将公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录将暗示升息。
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