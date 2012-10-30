〔全球经济〕复苏仍不确定,预算和结构性改革势在必行-梅尔克和拉加尔德

路透柏林10月30日电---德国在同国际货币基金组织(IMF)及经济合作暨发展组织(OECD)周二发表联合声明中称,全球经济仍不确定,预算和结构性改革势在必行.

声明指出,"原因是经济成长前景温和,且存在相当大的不确定性,金融市场,投资者和家庭信心仍未回到危机前的水平."

德国总理梅克尔,IMF总裁拉加尔德和经合组织秘书长葛利亚在柏林会晤后发表了上述声明.

三位领导人敦促欧元区国家进行改革以提振经济成长和竞争力.美国开始令人信服的财政整固进程,新兴市场国家努力保持经济成长的可持续性,并准备减少全球经济中的不平衡.

三位领导人对部分欧元区国家提振竞争力,削减预算赤字的努力表示欢迎.

声明指出,"不论如何,迫切需要采取进一步行动,尤其是在为年轻一代提供就业岗位,进行结构性改革和并提高社会保障体系的有效性等方面."

领导人还敦促各国把增强贸易自由化作为刺激全球成长的关键.(完)