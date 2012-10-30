〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡下跌,飓风桑迪看似未令美国东海岸库存受损

路透纽约/伦敦10月30日电---阿拉比卡咖啡期货周二转为下跌,回吐上日涨幅.多数交易商认为美国东海岸仓库中的库存未受飓风桑迪(Hurricane Sandy)的影响.

洲际交易所(ICE)可可期货短暂大涨逾4%,受交易商们所指的投机性活动推动.原糖期货小幅上扬,供给充裕持续限制上涨可能性.

阿拉比卡咖啡下滑,奉还上日稍晚录得的涨幅,当时市场担心飓风可能会给纽约/新泽西地区40万袋库存带来一定的损失.

ICE-阿拉比卡咖啡12月合约KCc1收低4.45美分,或2.8%,报每磅1.5720美元.周一曾触及四个月低点1.5630美元.

ICE一位发言人表示,目前尚无仓库报告风暴造成的影响.

一位驻伦敦的经纪商指出,由于洪水风险,未来几天需关注气象预报.

可可仓库管理机构Camden International Commodities表示,库存未遭受损失.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收跌32美元,或1.6%,报每吨1,983美元,日内触及9月6日以来最低水准1,980美元,因主要生产国越南丰产而承压.

伦敦和纽约可可期货均上涨,持于周一触及的两周低位上方.可可价格一度大涨逾4%.

ICE-12月可可期货CCZ2结算价上扬40美元,或1.7%,报每吨2,390美元,盘中稍早曾升至2,457美元的高位.今日成交放量,为逾16,000口.

该合约在切入位为2,351美元的200日移动均线处寻获强劲支撑,盘中一度触及日低2,353美元.

伦敦3月可可期货LCCH3收高8英镑,或0.5%,报每吨1,541英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1收高0.15美分,或0.8%,报每磅19.56美分,仍接近周一所及的五周低点19.27美分.交易商关注2012/13年全球供给盈余,而巴西收获工作已近尾声.

伦敦12月白糖期货LSUc1上涨90美分,或0.2%,报每吨544.70美元.(完)