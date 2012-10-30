〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货上扬,受助于技术性买盘和大豆期货涨势

路透10月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,交易商称,受助于12月合约收在100日移动均线指数支撑位之上引发的技术性买盘,以及大豆期货上扬带来的提振.

一位农业气象学家周二表示,本周飓风桑迪过境带来的小雨,大风和部分降雪将使美国中西部东部玉米和大豆的收割有所放缓.MDA EarthSat Weather的气象学家Kyle Tapley表示,"周二到周三早间,印第安纳,密西根和俄亥俄州将出现约0.5英寸的降雨和风速达每小时30英里."

Tapley还表示,预计玉米带东部气温将下降,且将降小雪,俄亥俄州西南部降雪量约为2.0英寸.

接受路透调查的11位分析师预计,美国玉米收割率为93%,为创纪录的八月底水平.美国农业部一周作物生长报告推迟到周三公布,因飓风桑迪导致政府关闭.

一阿根廷专家周二表示,该国本季玉米产量可能较之前的预期低20%,因Pampas农场带在过去三个月遭受强大风暴的袭击.

12月合约的关键阻力位在50日移动均线切入位7.66-1/4美元,支撑位在100日移动均线切入位7.38-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为44.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价上扬4-3/4美分,报每蒲式耳7.41-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为197,372口.(完)

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