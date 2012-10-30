〔纽约期市〕ICE期棉下跌超过2%,此前未成功守在100日移动均线上方

路透纽约10月30日电---美国棉花期货周二收低逾2%,市场未能守在100日移动均线以上,交易商开始卖盘.

洲际交易所(ICE)成交最活跃的12月合约CTZ2结算价下跌1.69美分,或2.3%,报每磅70.92美分.

该合约曾短暂升穿100日移动均线72.91美分,但未能聚集上涨动能,随后下跌.

由于飓风桑迪(Hurricane Sandy)周一袭扰纽约城和新泽西后,许多交易员仍然休假.棉价轻易下挫.飓风令一些地区疏散人群,并带来洪水,造成交通瘫痪,同时还影响到了美国总统大选.

有关供给紧张的担忧不再对市场构成影响.本月初投资人空头回补令价格接近6月中迄今最高水准每磅80美分,而过去几个交易日内市场价格曾左右摇摆.

"全球棉花供给较多.收获量开始愈发增加.通常收获的压力来自于美国境内的全部供给..."Hackett Financial Advisors的Shawn Hackett称.(完)