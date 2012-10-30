〔全球金市〕金价几无变动,欧洲股市提振作用受飓风桑迪抑制

* 交易商关注周五美国非农就业报告

* 美国金融市场仍因飓风桑迪休市

* 印度黄金进口商在节日前逢低买入

路透伦敦10月30日电---黄金周二变动不大,之前欧洲股市上扬且美元走软,但价格走势有限,因纽约市场仍因飓风桑迪(Hurricane Sandy)休市,同时本周稍晚将有一重要美国就业报告公布.

欧洲股市和欧元走强对黄金提供一些支撑.BP和瑞银等企业财报受到追捧提振欧股.此外有数据显示西班牙9月经济萎缩速度较预期稍慢.

1900 GMT,现货金XAU=上涨0.6美分,报每盎司1,709.86美元.美国12月黄金期货GCcv1涨3.4美元,报1,712.10美元.

但金价仍有可能录得5月迄今最高单月跌幅.美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新货币刺激措施的提振效果已经逐渐消散.

美联储公布刺激措施后,黄金价格曾在10月触及1,795美元上方的11个月高位,但在未能突破1,800美元后即回落.本月金价跌幅超过3%.

由于刺激计划的实施程度与就业市场状况联系,周五美国非农就业报告可能将影响黄金走势.

路透调查显示,上月非农就业岗位料增加125,000个,不过失业率预计将在7.9%,前月为7.8%.

Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig表示,美国失业率居高不下,意味着货币宽松政策不会很快结束,这对金价而言是利好因素.

"失业率仍处于美联储不希望看到的水平."他说.

日本央行周二连续第二个月加大经济刺激力度,以在经济处于衰退边缘之际,回应外界要求采取措施的巨大政治压力.[ID:nSB2075167].

德意志银行分析师Daniel Brebner表示,尽管日本央行的行动在预料之中,但该行决策仍支撑金价.

印度黄金进口商在节日前买入黄金,因当地价格接近两个月低位.

ScotiaMocatta指出,金价支撑位在1,693美元,为5月的一年低位到10月高位涨势的关键回档位.

"阻力位在1,722美元,"ScotiaMocatta补充称.

铂金(白金)和钯金价格上扬,受助于南非一处主要的铂金矿出现暴力活动.

现货铂金XPT=上涨1.3%,报每盎司1,549.99美元.钯金XPD=涨1.25%,报每盎司593.22美元.现货银XAG=涨0.16%,报每盎司31.81美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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