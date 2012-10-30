〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,因连跌三天后有逢低买入且美元下跌

路透10月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二终止三天跌势,交易商说,因投资人逢低买入,美元走软及传闻中国对美国大豆出口有需求.

现货大豆和豆粕市场走强也提供支持.

但市场尾盘缩减升幅,因基金平仓或多头展期至远月合约,明日为11月大豆合约首个交割通知日.

交易商和分析师预期11月大豆合约首个交割通知日将有0-500口合约交割.一些人士说,现货市场走强将令交割合约减少,但其他人士表示,驳船运费成本高企可能使选择不交割很划算.

美国农业部(USDA)称将于周三公布周度美国作物生长报告,较平常推迟两天,因飓风桑迪吹袭,令联邦政府机构关闭.分析师预期USDA报告将显示美国大豆收割率为88%.

阿根廷的罗萨里奥谷物交易所(Rosario grains exchange)预期,阿根廷农户在2012/13年作物年大豆种植面积将达1,950万公顷,较上季多3.7%.

油世界的油籽分析师说,对降雨将使巴西和阿根廷大豆种植面积减少的忧虑不断加重,2013年大豆丰产的可能性降低.

油世界的油籽分析师说伊朗很可能在2012年10-12月进口逾10万吨阿根廷豆油,因伊朗受禁运影响后,该国恢复买入大豆,豆油和豆粕.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升6-1/2美分,报每蒲式耳15.33-3/4美元.

12月豆粕合约SMc1收高3.50美元,报每短吨476.0美元,12月豆油合约BOc1收跌0.09美分,报每磅50.09美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为202,811口,豆粕期货为51,359口,豆油期货为78,449口.

以下为CBOT农产品期货在2030 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 741.75 4.75 0.6% 14.7%

CBOT大豆Sc1 1533.75 6.50 0.4% 28.0%

CBOT豆粕SMc1 476.00 3.50 0.7% 53.8%

CBOT豆油BOc1 50.09 -0.09 -0.2% -3.8%

CBOT小麦Wc1 856.75 -1.25 -0.2% 31.3%

CBOT稻米RRc1 1476.50 3.50 0.2% 1.1%

EU小麦BL2H0 262.25 -0.75 -0.3% 29.5%

NYMEX原油期货CLc1 85.65 0.11 0.1% -13.3%

道琼工业指数.DJI 休市

现货金XAU= 1709.62 0.38 0.0% 9.3%

欧元/美元EUR= 1.2959 0.0057 0.4% 0.1%

美元指数.DXY 79.9510 -0.2810 -0.4% -0.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1043 -5 -0.5% -40.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)