〔加拿大股市〕触及一周高位,投资者评估飓风桑迪造成的影响

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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路透多伦多10月30日电---加拿大股市主要股指周二上扬,材料股领涨,但成交低于正常水平,因投资者评估飓风桑迪给美国造成的影响.
飓风桑迪是有史以来吹袭美国的最强大的风暴之一,造成至少30人死亡和大规模电力供应中断,不过,部分市场分析师之前对风暴损害的预估远不止于此.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE开盘走低,之后反弹,收盘上扬64.30点,或0.52%,收报12,377.05点,
该指数盘中触及一周高位12,395.43点.10大类股中只有一类收跌,其余九类上扬.
金融股上扬0.44%,材料股上涨1%,能源股升0.36%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
IMF为国际货币基金组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选