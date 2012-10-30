〔加拿大股市〕触及一周高位,投资者评估飓风桑迪造成的影响

路透多伦多10月30日电---加拿大股市主要股指周二上扬,材料股领涨,但成交低于正常水平,因投资者评估飓风桑迪给美国造成的影响.

飓风桑迪是有史以来吹袭美国的最强大的风暴之一,造成至少30人死亡和大规模电力供应中断,不过,部分市场分析师之前对风暴损害的预估远不止于此.