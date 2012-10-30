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市场报道 | 2012年 10月 31日 星期三 05:14 BJT

〔加拿大股市〕触及一周高位,投资者评估飓风桑迪造成的影响

路透多伦多10月30日电---加拿大股市主要股指周二上扬,材料股领涨,但成交低于正常水平,因投资者评估飓风桑迪给美国造成的影响.

飓风桑迪是有史以来吹袭美国的最强大的风暴之一,造成至少30人死亡和大规模电力供应中断,不过,部分市场分析师之前对风暴损害的预估远不止于此.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE开盘走低,之后反弹,收盘上扬64.30点,或0.52%,收报12,377.05点,

该指数盘中触及一周高位12,395.43点.10大类股中只有一类收跌,其余九类上扬.

金融股上扬0.44%,材料股上涨1%,能源股升0.36%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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