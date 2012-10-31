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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 09:39 BJT

〔表格〕日本9月薪资收入持稳,加班工资13个月来首降

路透东京10月31日电---日本政府周三公布数据显示,受薪者整体现金收入9月持平于上年同期,加班工资13个月来首次下滑,表明收入压力仍然很大.

厚生劳动省公布,反映企业活动力度的日本9月加班工资较上年同期下降0.8%,为2011年8月来首次下滑.

以下为月度薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节:

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9月 9月 8月

薪资(日圆) (年变动率%)

整体现金薪资 266,196 0.0 0.0*

每月薪资 261,266 -0.1 -0.3*

-经常性薪资 243,502 0.0 -0.5*

-加班工资 17,764 -0.8 +2.7

-特别加给 4,930 +7.0 +5.9*

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员工人数(百万人)

整体人数 45.843 +0.6 +0.7

一般雇员 32.757 +0.2 -0.2*

兼职员工 13.086 +1.4 +2.8*

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注:"*"代表修正值.

参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站,网址为(here)(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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