〔表格〕日本9月薪资收入持稳,加班工资13个月来首降

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透东京10月31日电---日本政府周三公布数据显示,受薪者整体现金收入9月持平于上年同期,加班工资13个月来首次下滑,表明收入压力仍然很大.
厚生劳动省公布,反映企业活动力度的日本9月加班工资较上年同期下降0.8%,为2011年8月来首次下滑.
以下为月度薪资与加班工资(单位为日圆)、工作时数以及员工人数等初步数据细节:
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9月 9月 8月
薪资(日圆) (年变动率%)
整体现金薪资 266,196 0.0 0.0*
每月薪资 261,266 -0.1 -0.3*
-经常性薪资 243,502 0.0 -0.5*
-加班工资 17,764 -0.8 +2.7
-特别加给 4,930 +7.0 +5.9*
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员工人数(百万人)
整体人数 45.843 +0.6 +0.7
一般雇员 32.757 +0.2 -0.2*
兼职员工 13.086 +1.4 +2.8*
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注:"*"代表修正值.
参看完整表格,请点选厚生劳动省官方网站,网址为(here)(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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