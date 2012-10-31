〔金砖国家〕10月30日股汇市收盘纵览

路透10月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月30日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.29%,报993.15点.

中国股市:沪综指周二维持窄幅震荡,终盘微幅收升.分析人士指出,市场仍处于谨慎观望中,虽然18大前仍有维稳要求,但做多动能缺乏,大盘反弹回升备显艰难,短线料将继续维持弱势下探格局.沪综指.SSEC收报2,062.347点,涨3.404点,或0.17%,昨日该股指创下逾一个月收盘低位.上海A股今日成交427亿元人民币,上日为390亿元.[.SSCN]

香港股市:跌至近两周最低位,多数本地地产股进一步下滑,之前香港政府出台了限制物业购置的新规.恒生指数.HSI收低0.4%至21,428.6点,连跌第三日,来到10月17日以来的最低收位.恒指目前较上周四创下的2012年内收盘高位下挫1.8%,但10月仍累计上涨2.8%.恒生国企指数.HSCE收跌0.8%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二小幅收升至历史新高,逆转早盘跌势.尽管月末照例出现部分购汇盘,且中间价走弱,但全天最终净结汇盘仍占据强势,为即期汇价提供指引.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,485点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3890元.[CNY/CN]

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印度股市:印度主要股指录得三周来最大单日跌幅,此前印度央行维持回购利率不变,并暗示在2013年前将不会祭出宽松举措,这打压了银行、房地产等对利率敏感的板块.指标BSE指数.BSESN下跌1.1%,为10月8日以来的单日最大百分比跌幅,或204.97点,收报18,430.85点.[.BO][ID:nL3E8LU3ER]

印度汇市:在美元下跌的影响下,印度卢比从周二所及的五周低位处反弹,终场小幅收升.但卢比的前景仍然疲弱,因之前印度央行维持利率不变.印度卢比兑美元INR=D2收报53.96/97,高于上日收盘价54.08/09.盘中一度跌至日低54.195,为9月21日以来的最低位.[INR/][ID:nL3E8LU3R5]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,430.100点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.54%至763.59点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上涨0.48%至31.3500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微涨0.05%,报40.6300.

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巴西股市:拉美股市涨跌互见,成交量较低.美国股市因飓风桑迪而休市两天后,许多交易商等待美股周三重新开盘.巴西股市在交投震荡中上涨,追随欧洲股市上扬,因之前德意志银行和石油企业BP公布了强劲业绩,提振了人气.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨0.89%,收报57,683.76点.[ID:nL1E8LUGI4]

巴西汇市:拉美货币上涨,欧洲交易时段走势强劲激励投资者在全球范围内进行风险操作;但成交量低迷,因飓风桑迪使美国股市连续第二日休市.巴西雷亚尔/美元<BRBY BRL=>收盘几无变动,报2.0295,成交量非常清淡.[ID:nL1E8LUBAG]

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南非股市:收高,成交量清淡,因为美国飓风桑迪使美国股市休市.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨0.38%,报33,003.14点.综合指数.JALSH上扬0.42%,报37,147.02点.[.J][ID:nL5E8LUHMI]

南非汇市:南非兰特窄幅波动,飓风桑迪使美国股市和债市休市,令市场活动降温.1512GMT,南非兰特/美元报8.6400,较周一纽约市场收盘价上涨0.4%.[ZAR/][ID:nL5E8LUHBZ](完)