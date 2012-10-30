日韩经济指标预测--10月31日-11月7日****

路透10月31日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月29当周--------------------------------
10月31日(三)
0130 日本加班工资 9月 -- +2.7%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 9月 -- +8.7%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 9月 +16.1% -5.5%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.0%
11月1日(四)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 10月 -- 45.71
0000 韩国出口(较上年同期) 10月初值 +0.5% -2.0%
进口(较上年同期) +1.2% -6.1%
贸易收支(亿美元) -- 顺差31
11月2日(五)
暂无重要经济数据公布.
----------------------------------11月5日当周-------------------------------
11月5日(一)
暂无重要经济数据公布.
11月6日(二)
0500 日本同时指标 9月 -- -0.2
日本领先指标 -- +0.6
2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,770
11月7日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +9.2%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +1.0%
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 9月 -- +4.2%
2350 日本未经季节调整的经常账(亿日圆) 9月 -- 盈余4,574
2350 日本机械订单(较前月) 9月 -- -3.3%
(较上年同期) 9月 -- -6.1% (完)
--整理 张涛;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]