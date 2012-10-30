《日本重要政经日程》--10月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)
10月30日(二)
2313 - 日本10月制造业采购经理人指数(PMI)
10月31日(三)
0130 - 日本9月加班工资
0200 - 川崎汽船(9107.T)公布第二季业绩
0300 - 日本邮船(9101.T)公布第二季业绩
0300 - 资生堂(4911.T)公布第二季业绩
0400 - 第一三共(4568.T)公布第二季业绩
0400 - 住友商事(8053.T)公布第二季业绩
0415 - 三菱电机(6503.T)公布第二季业绩
0430 - 贸易省公布原油进口情况,包括从伊朗进口原油情况
0430 - 核监管机构执委Shuichi Tanaka召开记者会
0430 - 三菱重工业(7011.T)公布第二季业绩
0430 - 四国电力(9507.T)公布第二季业绩
0500 - 日本9月建筑订单与房屋开工
0600 - 东芝(6502.T)公布第二季业绩
0600 - 富士通(6702.T)公布第二季业绩
0600 - 武田药品工业(4502.T)公布第二季业绩
0600 - 马自达(7261.T)公布第二季业绩
0600 - Panasonic(6752.T)公布第二季业绩
0600 - 软银(9984.T)公布第二季业绩
0600 - 富士胶片(4901.T)公布第二季业绩
0600 - 全日本空输(9202.T)公布第二季业绩
0615 - 东北电力(9506.T)公布第二季业绩
0620 - 村田制作所6981.OS公布第二季业绩
0630 - Tokyo Electron(TEL)(8035.T)公布第二季业绩
0630 - 中国电力(9504.T)公布第二季业绩
0700 - 京瓷(6971.T)公布第二季业绩
0700 - 中部电力(9502.T)公布第二季业绩
0730 - Electric Power Development(9513.T)公布第二季业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
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