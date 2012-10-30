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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 07:04 BJT

《日本重要政经日程》--10月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月30日(二)

2313 - 日本10月制造业采购经理人指数(PMI)

10月31日(三)

0130 - 日本9月加班工资

0200 - 川崎汽船(9107.T)公布第二季业绩

0300 - 日本邮船(9101.T)公布第二季业绩

0300 - 资生堂(4911.T)公布第二季业绩

0400 - 第一三共(4568.T)公布第二季业绩

0400 - 住友商事(8053.T)公布第二季业绩

0415 - 三菱电机(6503.T)公布第二季业绩

0430 - 贸易省公布原油进口情况,包括从伊朗进口原油情况

0430 - 核监管机构执委Shuichi Tanaka召开记者会

0430 - 三菱重工业(7011.T)公布第二季业绩

0430 - 四国电力(9507.T)公布第二季业绩

0500 - 日本9月建筑订单与房屋开工

0600 - 东芝(6502.T)公布第二季业绩

0600 - 富士通(6702.T)公布第二季业绩

0600 - 武田药品工业(4502.T)公布第二季业绩

0600 - 马自达(7261.T)公布第二季业绩

0600 - Panasonic(6752.T)公布第二季业绩

0600 - 软银(9984.T)公布第二季业绩

0600 - 富士胶片(4901.T)公布第二季业绩

0600 - 全日本空输(9202.T)公布第二季业绩

0615 - 东北电力(9506.T)公布第二季业绩

0620 - 村田制作所6981.OS公布第二季业绩

0630 - Tokyo Electron(TEL)(8035.T)公布第二季业绩

0630 - 中国电力(9504.T)公布第二季业绩

0700 - 京瓷(6971.T)公布第二季业绩

0700 - 中部电力(9502.T)公布第二季业绩

0730 - Electric Power Development(9513.T)公布第二季业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 郑茵;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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