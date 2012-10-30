《综述》飓风桑迪袭击美国东海岸造成严重破坏,至少30人遇难

* 纽约市和新泽西受灾尤其严重

* 纽约市地铁通道进水,住宅起火

* 几个州逾800万房屋和企业面临断电

* "破坏程度难以想象"--新泽西州长

* 华盛顿与波士顿未遭受严重影响

路透纽约10月30日电---周二飓风桑迪(Sandy)的袭击将数百万美国民众留在狼藉之中,纽约市及美国东部大片地区仍受困于洪水与大面积断电,受难人数已升至至少30人.

桑迪周一以飓风强度在新泽西州大西洋城附近登陆,成为几十年来美国遭遇的最大风暴,纽约市部分地铁系统和曼哈顿华尔街区均受影响,金融市场连续两天休市.

新泽西州沿海企业与住宅房屋被毁,大片地区社区变为泽国.几个州逾800万房屋和企业遭遇断电,因树木被吹倒压坏了电线.

华盛顿和波士顿等多个遭受部分影响的城市,看上去准备周三之前恢复接近正常情况.但像纽约市和新泽西州大部分地区在内的其它地方受灾尤其惨重,可能至少需要几天时间才能恢复正常.

新泽西州长Chris Christie在看到新泽西海岸几张航拍图片后称:"破坏程度难以想象."