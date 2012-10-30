全球外汇市场10月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
0000 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次论坛上致开幕词.
0001 - 英国10月GFK消费者信心指数
0030 - 澳洲9月建筑许可
0030 - 澳洲9月民间信贷和房屋信贷
0130 - 日本9月加班工资
0500 - 日本9月建筑订单
0500 - 日本9月房屋开工
0700 - 德国9月实质零售销售
0745 - 法国9月消费支出
0815 - 储蓄日"活动.意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)、储蓄银行联盟ACRI总裁Giuseppe Guzzetti、ABI银行业联盟总裁Giuseppe Mussari出席.
0900 - 意大利9月失业率
1000 - 欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值
1000 - 欧元区9月失业率
1000 - 意大利10月消费者物价指数(CPI)初值
1100 - 意大利9月生产者物价指数(PPI)
1100 - 美国10月26日当周抵押贷款指数和再融资指数
1230 - 美国第三季雇佣成本指数
1300 - 挪威央行宣布利率决议
1345 - 美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)
-- - 欧元区财长召开电话会议,讨论希腊问题
-- - 葡萄牙央行公布银行放贷调查
2350 - 日本10月21-27日当周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王兴亚
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