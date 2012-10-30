〔美国金融〕飓风桑迪过后主要股市预计周三开市,可能波动较大

路透10月30日电---美国主要股票交易所料将于周三恢复交易,此前纽约遭遇近75年来最强烈的风暴桑迪(Sandy),股市休市两天.

纽约-泛欧交易所集团NYX.N称,纽约证交所将恢复交易,不过如有必要将完全采用电子盘.Nasdaq OMX的Nasdaq证交所,以及BATS交易所也将在周三开市.

"我们正在为明天开盘努力,而且完全期待能实现,但很多公司要么有连网问题,要么有其它问题,所以我们在敦促所有公司测试备用设备."纽约泛欧交易所集团运营长Larry Leibowitz接受采访称.

这两天休市正赶上繁忙的财报季和某些基金的财年结束,因此恢复交易后市况可能比较动荡.

"无论方向怎样,我预计至少盘初会有过度反应.我预计起码头一个小时成交量会很大."Lazard Capital Markets董事总经理Art Hogan称.

债市周二亦休市.美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)称,建议该市场周三恢复交易.(完)