宏基延期推出Windows RT平板电脑

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透伦敦10月30日电---台湾电脑生产商宏基(2353.TW)延期推出搭载微软(MSFT.O)Windows RT操作系统的平板电脑，以观察微软自有品牌Surface的表现。
宏基原计划明年早些时候推出基于ARMARM.L芯片的Windows RT平板电脑。不过上周微软推出Surface平板电脑，评价毁誉参半，令宏基决定拭目以待，至少要到明年第二季度。
“我们原计划明年初就积极推出，但是因为Surface的推出，我们的研发虽未停止，但会谨慎得多。”宏基董事长王振堂周二对路透表示。
王振堂指出，Windows RT平板电脑的研发仍在推进，但是宏基在生产和定价等方面存在很多需要解决的问题。
他注意到，在微软意外地推出499美元起的自有品牌Surface前，联想集团(0992.HK)和华硕(2357.TW)都已经透露推出599美元起售Windows RT平板电脑的计划。
“我不知道微软下一步会做什么。我们正在观察Surface的表现......消费者对RT的接受程度，微软在RT和Surface上有多激进，这些问题我们都还不知道答案......我们希望等等看。”王振堂说道。（完）
--编译 李富强;审校 王凤昌
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。