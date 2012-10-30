〔希腊政经〕政府撙节举措获泛希社运党多数支持,议会批准机率大增

标题新闻：IMF总裁拉加德称希腊目前不需要债务减计，需要的是债务重组和下调金援贷款利率
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路透雅典10月30日电---希腊泛希腊社会主义运动党(泛希社运,PASOK)官员周二对路透表示,绝大多数党内议员同意投票赞成撙节改革,该举措在议会通过的机率大幅提高.
濒临破产的希腊需要通过相当于135亿欧元的减支增税举措,以及一系列改革措施,来达到欧盟和国际货币基金组织(IMF)要求,获得救助资金以避免下个月破产.
经过几个月的磋商,总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周二宣布谈判结束,恳求其联盟支持该计划.
萨马拉斯的新民主党(New Democracy party)和泛希社运党在议会有160个席位,比通过计划需要的绝对多数议员数还多九个.
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路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债收益率差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率上升，因预期即将公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录将暗示升息。
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