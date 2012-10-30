〔希腊政经〕政府撙节举措获泛希社运党多数支持,议会批准机率大增

路透雅典10月30日电---希腊泛希腊社会主义运动党(泛希社运,PASOK)官员周二对路透表示,绝大多数党内议员同意投票赞成撙节改革,该举措在议会通过的机率大幅提高.

濒临破产的希腊需要通过相当于135亿欧元的减支增税举措,以及一系列改革措施,来达到欧盟和国际货币基金组织(IMF)要求,获得救助资金以避免下个月破产.

经过几个月的磋商,总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周二宣布谈判结束,恳求其联盟支持该计划.

萨马拉斯的新民主党(New Democracy party)和泛希社运党在议会有160个席位,比通过计划需要的绝对多数议员数还多九个.