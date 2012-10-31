〔美股业绩〕福特汽车第三季获利轻胜预期,因北美利润率创纪录高位(更新版)

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
(新增更多细节)
路透底特律10月30日电---美国第二大汽车制造企业福特汽车(F.N)周二公布第三季获利优于分析师预期,受益于汽车价格上涨及在北美地区创纪录高位的12%的利润率.
由于汽车提价,福特汽车在全球范围内获利较上年高出8亿美元,其中一半增幅来自北美,该公司在这一地区获利逾20亿美元,而且利润率连续三季超过10%.
福特汽车在北美的强劲表现抵消了欧洲行业性大幅下滑的影响,而且弥补其在中国和其他发展中市场的落后地位.福特预计未来两年在欧洲市场将至少亏损30亿美元.
福特汽车第三季总体税前营业利润为22亿美元,合每股盈余(EPS)0.40美元,优于汤森路透I/B/E/S得到的0.30美元的分析师预估均值.
该公司在北美获利23亿美元,营业利润率为12%.Jefferies分析师Peter Nesvold称,"12%的利润率简直就是疯狂,"他给予该公司"买入"的投资评级.
但福特汽车财务长Bob Shanks在与分析师和记者的电话会议中提醒称,第四季北美营业利润率可能不会这么高,因为在工程和广告等方面支出上升.
他补充称,养老金成本上升及成本削减幅度降低将打压公司明年在北美的业绩.公司必须采取措施提高汽车质量,尤其在本周一项关键的消费者信赖度调查中垫底之后.
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选