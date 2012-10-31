〔美股业绩〕福特汽车第三季获利轻胜预期,因北美利润率创纪录高位(更新版)

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路透底特律10月30日电---美国第二大汽车制造企业福特汽车(F.N)周二公布第三季获利优于分析师预期,受益于汽车价格上涨及在北美地区创纪录高位的12%的利润率.

由于汽车提价,福特汽车在全球范围内获利较上年高出8亿美元,其中一半增幅来自北美,该公司在这一地区获利逾20亿美元,而且利润率连续三季超过10%.

福特汽车在北美的强劲表现抵消了欧洲行业性大幅下滑的影响,而且弥补其在中国和其他发展中市场的落后地位.福特预计未来两年在欧洲市场将至少亏损30亿美元.

福特汽车第三季总体税前营业利润为22亿美元,合每股盈余(EPS)0.40美元,优于汤森路透I/B/E/S得到的0.30美元的分析师预估均值.

该公司在北美获利23亿美元,营业利润率为12%.Jefferies分析师Peter Nesvold称,"12%的利润率简直就是疯狂,"他给予该公司"买入"的投资评级.

但福特汽车财务长Bob Shanks在与分析师和记者的电话会议中提醒称,第四季北美营业利润率可能不会这么高,因为在工程和广告等方面支出上升.