〔路透调查〕上周美国原油库存料将连续第四周上升,因进口增加

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透10月30日电---路透调查周二显示,美国原油库存料将连续第四周上升,因进口增加.
在飓风桑迪(Sandy)开始大范围干扰美国东海岸炼油厂和输油管运作前,截至10月26日当周原油库存料增加150万桶.受访的11名分析师中有九名估计原油库存将增加,另两名则认为会持平.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至10月19日一周国内原油库存增加590万桶,至3.751亿桶.
"原油供应料将显示小幅增加,因进口可能进一步升至每天890万桶左右,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.
"美国湾区进口不会大幅回落,"Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry表示.
10月26日止当周的汽油库存料将上升20万桶.六名分析师预期库存将增加,余下五名分析师的预期为持平.
EIA数据显示,汽油库存上周增加140万桶,达1.986亿桶.
截至10月26日当周,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少130万桶.10名受访分析师预期库存将持平,一名分析师认为会增加.
10月12日止当周馏分油库存减少60万桶至1.18亿桶.
10月19日止当周炼厂产能利用率料将从之前一周的87.2%上升0.3个百分点.六名受访分析师预期产能利用率上升,三名预期下降,其余分析师中,一名预计将维持不变,另一名分析师未给出预估.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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