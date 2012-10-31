〔路透调查〕上周美国原油库存料将连续第四周上升,因进口增加

路透10月30日电---路透调查周二显示,美国原油库存料将连续第四周上升,因进口增加.

在飓风桑迪(Sandy)开始大范围干扰美国东海岸炼油厂和输油管运作前,截至10月26日当周原油库存料增加150万桶.受访的11名分析师中有九名估计原油库存将增加,另两名则认为会持平.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至10月19日一周国内原油库存增加590万桶,至3.751亿桶.

"原油供应料将显示小幅增加,因进口可能进一步升至每天890万桶左右,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

"美国湾区进口不会大幅回落,"Oil Outlooks and Opinions总裁Carl Larry表示.

10月26日止当周的汽油库存料将上升20万桶.六名分析师预期库存将增加,余下五名分析师的预期为持平.

EIA数据显示,汽油库存上周增加140万桶,达1.986亿桶.

截至10月26日当周,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少130万桶.10名受访分析师预期库存将持平,一名分析师认为会增加.

10月12日止当周馏分油库存减少60万桶至1.18亿桶.

10月19日止当周炼厂产能利用率料将从之前一周的87.2%上升0.3个百分点.六名受访分析师预期产能利用率上升,三名预期下降,其余分析师中,一名预计将维持不变,另一名分析师未给出预估.(完)