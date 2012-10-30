欧洲经济指标预测--10月31日-11月7日****

标题新闻：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称美国财长努钦向她表示，希望同IMF合作确保金融稳定
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路透10月31日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月29日当周--------------------------------
10月31日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
10月31日(三)
0001 英国GfK消费者信心指数 10月 负28 负28
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.2% -0.8%
0745 法国消费支出(较前月) 9月 +0.2% +0.4%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.1% +0.4%
0900 意大利失业率 9月 10.8% 10.7%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)
10月初值 +2.5% +2.6%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.3% 持平
(较上年同期) +2.9% +3.2%
HICP(较前月) +0.6% +2.1%
(较上年同期) +3.1% +3.4%
1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.4%
1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.7%
11月1日(四)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.2% -0.4%
(较上年同期) -1.2% -1.4%
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- +5.9%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 10月 44.5 43.6
0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 48.0 48.4
11月2日(五)
0848 法国Markit制造业PMI 10月 43.5 43.5
0853 德国Markit制造业PMI 10月 45.7 45.7
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 45.3 45.3
0930 英国Markit建筑业PMI 10月 49.1 49.5
--------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月5日(一)
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 52.2
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 -- 负22.2
11月6日(二)
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负17
0843 意大利Markit/ADICI服务业PMI 10月 -- 44.5
0848 法国Markit服务业PMI 10月 -- 46.2
综合PMI -- 44.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 -- 49.3
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 -- 46.2
综合PMI -- 45.8
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -1.2%
制造业产出(较前月) -- -1.1%
(较上年同期) -- -1.2%
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 -- +0.9%
(较上年同期) -- +2.7%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -- -1.3%
11月7日(三)
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.3%
1100 德国工业生产(较前月) 9月 -- -0.5% (完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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IMF为国际货币基金组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选