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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:57 BJT

〔路透基点〕国银金融租赁的4亿美元飞机融资案浮现更多细节--RLPC

路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点报导,市场消息人士称,国银金融租赁的4亿美元飞机融资案浮现更多细节.

消息人士称,本案为七年期有担保的分期偿还贷款.利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码320个基点.

消息人士透露,德意志银行和台湾银行牵头是次交易.

消息人士表示,筹得款项将为11架飞机融资.

一如先前报导,该贷款的平均年期可能是逾四年.

6月时,国银金融租赁签署了3亿美元三年期境内贷款协议,由渣打银行牵头,另有11家银行参与.

国开行拥有国银金融租赁88.95%股份.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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