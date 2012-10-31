〔中国证券〕上市公司前三季净利继续小降,银行盈利占逾半壁江山--报载

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 2,493家上市公司前三季净利1.5万亿元,同比降2.07%
* 16家上市银行盈利占逾五成
* 食品饮料业增长抢眼,钢铁业业绩下降
* 中小企业净利下滑幅度高于整体水平
路透上海10月31日电---中国证券报周三报导,今年前三季度,2,493家上市公司实现净利润合计1.5万亿元人民币,同比下降2.07%,延续了上半年的疲弱态势.其中16家上市银行当期共实现净利润约8,128亿元,占全部上市公司净利达54%.
银行业前三季净利同比增长约17%,维持较高水平,但较上半年的18.25%同比增长水平略有下降,占全部上市公司盈利的比例则基本未变.
除银行业外,消费类的食品饮料行业表现也十分抢眼,前三季度实现实现合计净利润405.40亿元,同比增长48.85%,在23个"申万(申银万国证券)行业"中位居业绩增幅首位;而钢铁业等黑色金属板块业绩最为低迷,当期总亏损31.43亿元.
具体到个股,中国远洋(1919.HK)(601919.SS)、中国铝业(2600.HK)(601600.SS)、鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)前三季度各亏损64.03亿元、43.35亿元和31.70亿元,居上市公司当期亏损额前三位.
此前中证报统计的上半年A股市场2,453家上市公司实现净利1.01万亿(兆)元,同比下滑0.38%.[ID:nSB1753460]
目前中国主要的大型商业银行,如工行(601398.SS)(1398.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)、农行(1288.HK)(601288.SS)和中行(3988.HK)(601988.SS)、交行(3328.HK)(601328.SS)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)等,多已在A股和H股同时上市.
更能反映微观经济运行情况的中小企业上市公司,受经济大环境影响,经营承压.同花顺数据显示,前三季度,中小板合计净利润总额同比下降8.93%,创业板合计净利润总额同比下降5.55%,降幅均高于整体水平.
另外,据统计,目前有891家上市公司公布全年业绩预告,其中有466家公司预计净利将同比增长,占比为52.3%;418家预计净利润将同比下滑,另外七家表示难以估计.整体看有87家公司明确表示全年净利润将处于亏损状态.其中钢铁、煤炭开采、汽车和机械设备行业业绩前景仍不理想.
在持续调控背景下,房地产行业18家发布预告的上市公司中,仅有四家公司预计业绩下滑,其中一家预计亏损.而滨江集团(002244.SZ)更预计2012年净利润将同比增长50%至80%.
中证报同日发表社评认为,尽管上市公司三季报不乐观,但一些积极信号开始显现.从库存周期看,非金融企业年内最艰难时期可能已过去,四季度有望回稳,尤其是那些受益于下游需求好转、率先步入被动去库存阶段的行业.
不过社评表示,受产能过剩等因素压制,未来补库存延续的时间、上市公司业绩反弹高度并不确定,不排除出现反复的可能.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。