〔企业并购〕迪士尼将以40.5亿美元收购卢卡斯影业及星战权利

路透洛杉矶10月30日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)同意以40.5亿美元现金加股票收购电影制作人乔治卢卡斯(George Lucas)的卢卡斯影业(Lucasfilm)和推出"星球大战(Star Wars)"系列的权利,这一惊人交易包括出人意料的承诺2015年续推星战电影系列.

此次收购约半数采用现金支付,其余部分在交易结束时由迪士尼发行约4,000万股股票.

首席财务官Jay Rasulo按准备好的讲稿称,该交易将使迪士尼2013和2014财年每股盈余(EPS)减少较低的个位数百分比.他还表示,除已有的回购计划外,未来两年内迪士尼还将在公开市场回购此次发行的全部股份.

这是迪士尼不到七年时间里第三笔大交易,属于其收购包括电视、电影、主题公园和互联网领域各个品牌的战略.

"因为卢卡斯属于私人的,所以我想多数投资者大概都会(对这笔交易)感到意外.我认为,迪士尼已经有很棒的资产,这次交易又增添了一个."Morningstar分析师Michael Corty称.(完)