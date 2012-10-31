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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:13 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘上涨,上日曾触及两周低位

路透东京10月31日电---日本股市日经指数周三开盘上涨,上日因遭遇获利了结而下跌1%,当时日本央行一如预期放松货币政策.

日经指数.N225上涨0.9%,报8,917.34点,重新升至25日移动均线切入位8,836.81点上方.东证股价指数.TOPX上扬0.7%至738.77点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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