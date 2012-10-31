〔欧股业绩〕菲亚特大砍业绩目标,因欧洲业务近期改善无望(更新版)

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路透米兰10月30日电---意大利汽车厂商菲亚特FIA.MI大幅调降未来两年的业绩目标,称由于欧洲实施紧缩措施,该地区的销售情况不佳,公司2014年营业利润目标或调降三分之一左右.

欧洲经济的大幅衰退迫使公司执行长马尔基翁内将注意力放在支持菲亚特欧洲业务方面,而不再考虑增加购买美国克莱斯勒股权一事.菲亚特持有克莱斯勒58.5%的股权.

"当前我们的首要目标是改善在欧洲处境,"马尔基翁内在周二的电话会议上对分析师和记者表示.

菲亚特目前预期,2014年的营业利润料介于47-52亿欧元,低于之前预估的75亿欧元.2012年净工业负债(Net industrial debt)可能达到65亿欧元,较先前预估增加10亿欧元.

该公司预计2014年可实现汽车销售460-480万辆,低于2010年制定五年规划时估计的600万辆,当时欧洲似乎即将从全球金融危机中复苏.

菲亚特周二公布第三季利润略好于预期,重申自己与其它一些汽车厂商不一样,没有关闭欧洲工厂的计划.

相反,该公司承诺增加投资并通过开发"全球知名品牌阿尔法罗密欧(Alfa Romeo),玛莎拉蒂(Maserati),Jeep以及Fiat 500系列,让欧洲业务在2015-2016年扭亏为盈.马尔基翁内承认,投资和避免关厂都会带来风险,同时欧洲市场正在萎缩.

稍早,菲亚特公布第三季营业利润高于分析师预期,因克莱斯勒销售跳增抵消了欧洲业务亏损上升的影响.该公司预计欧洲业务在2014年之前不会见到起色.

菲亚特公布营业利润为9.51亿欧元,市场预估为9.10亿欧元.其欧洲部门的营业亏损为2.38亿欧元,为上年同期的两倍.(完)