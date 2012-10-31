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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:35 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,受良好工业产出数据提振

路透首尔10月31日电---韩国股市周三开盘小幅上涨,因该国9月工业生产在连跌三月后出现增长,提升对韩国经济转好的预期,令股市受到提振.

0013GMT,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.54%,报1,909.86点.

SK Hynix(000660.KS)上涨1.9%,此前韩国经纪商上调该公司第四季获利预估.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王兴亚

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