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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 09:07 BJT

〔路透基点〕零食商蜡笔小新贷款案协商价格为综合收益超过400个基点

路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港上市的零食商蜡笔小新休闲食品的5,000-6,000万美元贷款案浮现价格协商情况.

消息人士称,本案可能为三年期分期偿还贷款.

消息人士表示,协商价格为综合收益超过400个基点.

蜡笔小新休闲食品前身为中国休闲食品集团.根据证交所文件,该公司2012年上半年营收为8.32亿元人民币(1.33亿美元).(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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