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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:41 BJT

〔中国个股〕国电电力获母公司承诺明年上半年注资,以收购同业发电资产

路透北京10月31日电---中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周三公告称,其母公司中国国电集团公司承诺2013年上半年将向其注资,用于其收购母公司同业发电资产.

公告并称,拟收购母公司的资产涉及新疆维吾尔自治区及其他区域,增强国电电力竞争力的同时,也将进一步解决其与母公司同业竞争的问题.

国电电力另发布公告称,母公司周二通过上海证券交易所交易系统买入增持了公司股份,未来将继续择机增持.

国电电力前三季实现净利23.48亿元,其中第三季实现净利11.46亿元,同比增长23.31%.

国电电力周二收报2.42元,过去一个月累计小涨0.83%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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