内塔尼亚胡称打击伊朗有利于阿拉伯国家

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎10月30日电---以色列总理内塔尼亚胡周二试图说服阿拉伯国家，以色列对伊朗发动军事袭击对他们有利，可消除潜在威胁并缓解中东紧张局势。

内塔尼亚胡曾数次隐晦威胁打击伊朗的核项目，并曾呼吁美国和联合国在伊朗核问题上设定限制。

内塔尼亚胡在接受法国杂志《巴黎竞赛报》（Paris Match）采访时表示，以色列袭击伊朗不会像很多批评人士警告的那样导致地区紧张局势恶化。

“五分钟后，我觉得如释重负的感觉将传遍中东，而不是像持怀疑态度的人说的那样。”

“伊朗在阿拉伯世界不受欢迎，不但如此，中东一些政府和其公民明白，拥有核武器的伊朗对他们很危险，不只是对以色列如此，”内塔尼亚胡说道。

美国和其他西方国家反对内塔尼亚胡对伊朗核问题设定限制的呼吁，并敦促他不要采取军事行动，让外交和制裁有机会取得进展。（完）