《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

**上海证券报**

--中电联建议完善电煤联动政策,取消燃煤电厂自行消化30%的煤价上涨因素政策,在电煤价格涨幅超过一定幅度的情况下同步实行上网电价和销售电价联动.

--上海医药(601607.SS)总裁徐国雄昨天表示,未来三年,公司准备盘活H股募集资金和存量资金,投资40亿元人民币用于医药制造业和医药分销两大业务领域.

--上汽集团(600104.SS)前三季度实现营业总收入3,531.82亿元,比去年同期增长8.32%;净利润161.31亿元,比去年同期增长3.84%.

--多家券商人士表示,最快于11月推出的与券商经纪业务转型相关的系列规则及佣金下限放开,将极大冲击券商经纪业务的经营模式,改变现有经纪业务的竞争格局.

**21世纪经济报导**

--万豪国际集团亚太区总裁高思盟宣布,由于新签订管理合约和新开业酒店情况热烈,预期到2016年其亚太区酒店数量新增一倍以上,从目前的132家提高至265家.

--建设银行(601939.SS)(0939.HK)管理层透露,建行未来国际化的重点是在亚洲,尤其是在东南亚.

**第一财经日报**

--美国服饰零售连锁巨头GAP(GPS.N)加速在中国发展,以追赶竞争对手西班牙ZARA和瑞典Hennes&Mauritz(H&M),到明年1月底,GAP在中国的门店数达到46家.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 屈桂娟

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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