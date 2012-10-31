《中国报摘》--其他报纸重要消息10月31日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
**上海证券报**
--中电联建议完善电煤联动政策,取消燃煤电厂自行消化30%的煤价上涨因素政策,在电煤价格涨幅超过一定幅度的情况下同步实行上网电价和销售电价联动.
--上海医药(601607.SS)总裁徐国雄昨天表示,未来三年,公司准备盘活H股募集资金和存量资金,投资40亿元人民币用于医药制造业和医药分销两大业务领域.
--上汽集团(600104.SS)前三季度实现营业总收入3,531.82亿元,比去年同期增长8.32%;净利润161.31亿元,比去年同期增长3.84%.
--多家券商人士表示,最快于11月推出的与券商经纪业务转型相关的系列规则及佣金下限放开,将极大冲击券商经纪业务的经营模式,改变现有经纪业务的竞争格局.
**21世纪经济报导**
--万豪国际集团亚太区总裁高思盟宣布,由于新签订管理合约和新开业酒店情况热烈,预期到2016年其亚太区酒店数量新增一倍以上,从目前的132家提高至265家.
--建设银行(601939.SS)(0939.HK)管理层透露,建行未来国际化的重点是在亚洲,尤其是在东南亚.
**第一财经日报**
--美国服饰零售连锁巨头GAP(GPS.N)加速在中国发展,以追赶竞争对手西班牙ZARA和瑞典Hennes&Mauritz(H&M),到明年1月底,GAP在中国的门店数达到46家.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦; 审校 屈桂娟
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。