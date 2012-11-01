《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日

**上海证券报**

--浙江世宝(002703.SZ)明天上市,其发行价格低、规模小及认购倍数高等特征,可能会被暴炒.深交所相关负责人指出,将抑制新股首日被暴炒,已要求浙江世宝在上市前做好风险提示.

--国家发改委产业协调司处长刘明指出,国内水泥已进入全局性产能过剩,因此更要严控新增产能,加快兼并重组,淘汰落后产能.

--证监会就修改基金托管资格管理办法征求意见,符合条件的外资银行有望获得基金托管资格.

**21世纪经济报 道**

--东方资产管理公司最新报告预计,今年商业银行新增不良贷款规模将同比增长10%以内,不良贷款率将达到1-2%,主要来自房地产企业.

**第一财经日报**

--温州市金融系统行长联席会议传出信息,9月末温州银行业不良贷款率升至3.27%,8月末为3%.

--沃尔玛(WMT.N)中国总裁高福澜透露,未来三年,将在中国开设超过100家新店,但这与前几年每年40多家新开店速度相比,未来三年新开店速度在放缓.

--电子商务公司凡客诚品投资方之一的启明创投合伙人甘剑平表示,凡客已做好随时赴美上市的准备,正在选择提交招股书的时机.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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