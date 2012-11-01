《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
**上海证券报**
--浙江世宝(002703.SZ)明天上市,其发行价格低、规模小及认购倍数高等特征,可能会被暴炒.深交所相关负责人指出,将抑制新股首日被暴炒,已要求浙江世宝在上市前做好风险提示.
--国家发改委产业协调司处长刘明指出,国内水泥已进入全局性产能过剩,因此更要严控新增产能,加快兼并重组,淘汰落后产能.
--证监会就修改基金托管资格管理办法征求意见,符合条件的外资银行有望获得基金托管资格.
**21世纪经济报 道**
--东方资产管理公司最新报告预计,今年商业银行新增不良贷款规模将同比增长10%以内,不良贷款率将达到1-2%,主要来自房地产企业.
**第一财经日报**
--温州市金融系统行长联席会议传出信息,9月末温州银行业不良贷款率升至3.27%,8月末为3%.
--沃尔玛(WMT.N)中国总裁高福澜透露,未来三年,将在中国开设超过100家新店,但这与前几年每年40多家新开店速度相比,未来三年新开店速度在放缓.
--电子商务公司凡客诚品投资方之一的启明创投合伙人甘剑平表示,凡客已做好随时赴美上市的准备,正在选择提交招股书的时机.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。