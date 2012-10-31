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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:59 BJT

〔国际油市〕美国原油持稳于86美元附近,需求疲弱抵消炼厂恢复的影响

路透新加坡10月31日电---美国原油期货周三在每桶86美元附近持稳,在飓风桑迪离开后,美国东海岸炼厂逐步恢复运营,但燃料需求疲软限制了油价涨幅.

0019GMT,美国12月原油期货合约CLc1小涨0.03美元,报每桶85.71美元,周二结算价为7月以来的最低位.该近月合约恐将录得5月来最大月度跌幅,因为全球经济放缓疑虑引起对燃料需求下降的担忧.

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