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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 08:52 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货上涨,但可能创下约一年最大月度跌幅

路透悉尼10月31日电---美国小麦期货周三上涨,为五个交易日来首见,但本月可能收低近5%,因美国出口疲软,且预期冬小麦将会丰收.

芝加哥商品期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2上涨0.38%,至每蒲式耳8.60美元,周二收低0.15%.本月小麦期货累计下跌4.74%,为2011年11月来最大跌幅.

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