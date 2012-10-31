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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 09:06 BJT

〔全球金市〕金价恐将结束四个月连涨之势,静待美国就业报告

路透新加坡10月31日电---金价周三小升,但可能以5月以来最大单月跌幅结束四个月连涨之势;投资者静待重要的美国非农就业报告.成交量清淡,此前飓风桑迪席卷美国东海岸.

0025GMT,现货金XAU=小涨0.1%,报每盎司1,711.09美元,本月或将结束延续四个月的涨势,以逾3%的跌幅作收,创5月以来最大单月跌幅.

美国期金GCcv1几近持平,报1,711.90美元.

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