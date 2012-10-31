〔路透基点〕澳门新濠博亚娱乐融资案进入高级银团组建阶段--RLPC

路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,新濠博亚娱乐的14亿美元贷款已进入高级银团组建阶段.

有八家银行担当本案的牵头行兼簿记行,分别为澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行和瑞银.

消息人士透露,瑞银从最开始就在安排行之列.先前报导称,苏格兰皇家银行料为牵头行,不属于安排行.

这八家牵头行提供了不等额的认贷承诺.其中两家中资银行的承贷规模高过其他银行.

本案分为13亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷两部分.期限为五年,平均年限为4.8年.

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.在高级银团阶段,银行受邀分三个层次参贷.回复日期截至12月7日.在11月22日前回复的银行将获得15个基点的提前费用.

承贷1亿美元或以上的银行,先付费用为270个基点,最高综合收益为506.25个基点(提前承贷则为509.375个基点),享有牵头行头衔.

承贷7,500-9,900万美元的银行,先付费用为245个基点,最高综合收益为501.04个基点,享有牵头行头衔.

承贷5,000-7,400万美元的银行,先付费用为200个基点,最高综合收益为491.67个基点,享有协办行头衔.

约20家银行已收到参与组建高级银团的邀请.

预计将在11月26日当周进行实地考察和银行陈述.

一如先前报导,筹得款项将为澳门星丽门项目融资,该项目料将耗资逾25亿美元.

新濠2011年5月曾通过五年期双档融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较Libor加码250个基点.

据早前报导,将有8亿美元的债券对本案进行补充.2010年5月,新濠通过八年期附第四年末回购权的全球债券融资6亿美元,票息为10.5%.(完)