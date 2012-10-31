〔路透基点〕澳门新濠博亚娱乐融资案进入高级银团组建阶段--RLPC

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港10月30日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,新濠博亚娱乐的14亿美元贷款已进入高级银团组建阶段.
有八家银行担当本案的牵头行兼簿记行,分别为澳新银行、美银美林、中国银行澳门分行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行和瑞银.
消息人士透露,瑞银从最开始就在安排行之列.先前报导称,苏格兰皇家银行料为牵头行,不属于安排行.
这八家牵头行提供了不等额的认贷承诺.其中两家中资银行的承贷规模高过其他银行.
本案分为13亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷两部分.期限为五年,平均年限为4.8年.
利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.在高级银团阶段,银行受邀分三个层次参贷.回复日期截至12月7日.在11月22日前回复的银行将获得15个基点的提前费用.
承贷1亿美元或以上的银行,先付费用为270个基点,最高综合收益为506.25个基点(提前承贷则为509.375个基点),享有牵头行头衔.
承贷7,500-9,900万美元的银行,先付费用为245个基点,最高综合收益为501.04个基点,享有牵头行头衔.
承贷5,000-7,400万美元的银行,先付费用为200个基点,最高综合收益为491.67个基点,享有协办行头衔.
约20家银行已收到参与组建高级银团的邀请.
预计将在11月26日当周进行实地考察和银行陈述.
一如先前报导,筹得款项将为澳门星丽门项目融资,该项目料将耗资逾25亿美元.
新濠2011年5月曾通过五年期双档融资案借入12亿美元,包括8亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷.初步利率为较Libor加码250个基点.
据早前报导,将有8亿美元的债券对本案进行补充.2010年5月,新濠通过八年期附第四年末回购权的全球债券融资6亿美元,票息为10.5%.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。