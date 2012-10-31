〔中港个股〕广汽股份拟在境内发行不超过60亿元公司债,期限不超10年

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透上海10月31日电---中国大型汽车集团--广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周三公告称,公司拟在中国境内公开发行不超过60亿元人民币的公司债券,期限不超过10年.
公告指出,该公司债券可一次或分期发行,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种.募集资金扣除发行费用后,主要用于调整财务结构.
该债券不向公司原股东优先配售,发行后将在上海证交所上市交易.母公司广州汽车工业集团有限公司将为这笔债券提供全额无条件不可撤消的连带担保.
广汽股份A股周二收报5.07元,过去三个月累计下跌31%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。