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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 09:15 BJT

〔中港个股〕广汽股份拟在境内发行不超过60亿元公司债,期限不超10年

路透上海10月31日电---中国大型汽车集团--广州汽车集团股份有限公司(601238.SS)(2238.HK)周三公告称,公司拟在中国境内公开发行不超过60亿元人民币的公司债券,期限不超过10年.

公告指出,该公司债券可一次或分期发行,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种.募集资金扣除发行费用后,主要用于调整财务结构.

该债券不向公司原股东优先配售,发行后将在上海证交所上市交易.母公司广州汽车工业集团有限公司将为这笔债券提供全额无条件不可撤消的连带担保.

广汽股份A股周二收报5.07元,过去三个月累计下跌31%.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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