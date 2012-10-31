《综述》飓风桑迪袭击美国东海岸造成严重破坏,至少40人遇难(更新版)

(更新遇难人数)

* 纽约市和新泽西受灾尤其严重

* 纽约市地铁通道进水,住宅起火

* 几个州逾800万房屋和企业面临断电

* "破坏程度难以想象"--新泽西州长

* 华盛顿与波士顿未遭受严重影响

路透纽约10月30日电---周二飓风桑迪(Sandy)的袭击将数百万美国民众留在狼藉之中,纽约市及美国东部大片地区仍受困于洪水与大面积断电.

死亡人数持续上升,至少有40人报告死亡,其中仅纽约市至少就有18人丧生.

桑迪周一以飓风强度在新泽西州大西洋城附近登陆,成为几十年来美国遭遇的最大风暴,纽约市部分地铁系统和曼哈顿华尔街区均受影响,金融市场连续两天休市.

新泽西州沿海企业与住宅房屋被毁,大片地区社区变为泽国.几个州逾800万房屋和企业遭遇断电,因树木被吹倒压坏了电线.

华盛顿和波士顿等多个遭受部分影响的城市,看上去准备周三之前恢复接近正常情况.但像纽约市和新泽西州大部分地区在内的其它地方受灾尤其惨重,可能至少需要几天时间才能恢复正常.

新泽西州长Chris Christie在看到新泽西海岸几张航拍图片后称:"破坏程度难以想象."

风暴强度虽有减弱但继续向内陆缓慢挺进,其前进路线上十几个州逾100万居民依然在按照指令疏散.

浏览飓风桑迪相关图表,请点击:(link.reuters.com/daq63t)

浏览桑迪路径相关图表,请点击:(link.reuters.com/sar63t)

美国总统奥巴马向纽约和新泽西发表联邦紧急法令,宣布这两个州均遭遇"重大灾难".一家灾难预测公司预计,经济损失可能最终达到200亿美元,其中只有一半买了保险.

全美气象服务(NWS)表示,桑迪在曼哈顿中心区引发的大浪高达14英尺(4.2米),远高于1960年飓风唐娜(Donna)所创下的10英尺(3米)前纪录.

居民和企业主展开大规模清理工作,面对他们的是一个漫长和代价高昂的恢复阶段.大部分地区仍在停电,纽约市区的交通系统陷于瘫痪.

美国能源部称,受风暴影响,数个州超过800个家庭和企业断电.

奥巴马在红十字会对记者表示,"这场风暴还未结束."他提醒可能面临洪水持续泛滥、电线倒塌和强风的危险.奥巴马誓言将大力推动恢复供电.他也许意识到,若灾民感到不满,或将阻碍他的竞选连任之路.

华盛顿的联邦政府办公室周二连续第二日关闭,但计划周三开门.东海岸的学校亦关闭,但其中许多地方的学校周三将重新开启.

随着桑迪与一个冷锋气候系统汇合,对西维吉尼亚州、马里兰州西部、田纳西州东部、肯塔基州东部和北卡罗来纳州西部来说,暴风雪警报事实上已经拉响.

奥巴马和罗姆尼均连续第二日推迟竞选活动.

但可能只是暂时推迟,罗姆尼计划周三在佛罗里达州重启竞选活动.奥巴马看似可能会在周四重启竞选行程,在大选之前的最后五日发起冲刺.

如果联邦政府对此次飓风应对失措,奥巴马将面临政治风险,就像其前任小布什2005年在应对飓风卡崔娜时所处的境况.

美国股市周二休市,但周三可能将恢复交易.(完)