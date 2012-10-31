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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 11:01 BJT

美日将于11月举行联合军演

(本文由路透中文网编译并提供)

路透东京10月30日电---日本和美国将于11月在日本境内举行两年一度的联合军事演习，此举可能进一步激怒中国。

日本自卫队一名官员称，美日联合军演将于11月5-16日举行，日方参演人数约为3.74万人，美军参演人数约为1万人。

中国国防部发言人杨宇军上周被问及关于美日联合军演问题时表示，中方在密切关注日方的相关动向。

他还指责日方制造地区紧张局势。（完）

--编译 侯雪苹;审校 王凤昌

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