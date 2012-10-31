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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 09:19 BJT

〔中股业绩〕上汽集团三季度净利同比增长1.43%,创三年半以来新低

路透北京10月31日电---中国上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三公布三季报称,今年7-9月实现净利润53.47亿元人民币,同比增长1.43%,创三年半以来的净利润单季增速新低;实现基本每股收益0.485元.

季报并显示,上汽集团今年前三季度实现营业总收入3,531.82亿元,同比增长8.32%,较上半年10.13%的增速回落;净利润161.31亿元,同比增长3.84%,增长主要来自于合营企业投资收益增加;基本每股收益1.463元.

上汽集团上半年实现净利润107.8亿元人民币,同比增长5.08%;基本每股收益为0.978元.[ID:nSB1750038]

上汽集团周二收报12.66元,近一个月则累计下滑6.5%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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