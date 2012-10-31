〔中股业绩〕上汽集团三季度净利同比增长1.43%,创三年半以来新低

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透北京10月31日电---中国上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周三公布三季报称,今年7-9月实现净利润53.47亿元人民币,同比增长1.43%,创三年半以来的净利润单季增速新低;实现基本每股收益0.485元.
季报并显示,上汽集团今年前三季度实现营业总收入3,531.82亿元,同比增长8.32%,较上半年10.13%的增速回落;净利润161.31亿元,同比增长3.84%,增长主要来自于合营企业投资收益增加;基本每股收益1.463元.
上汽集团上半年实现净利润107.8亿元人民币,同比增长5.08%;基本每股收益为0.978元.[ID:nSB1750038]
上汽集团周二收报12.66元,近一个月则累计下滑6.5%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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