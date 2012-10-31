〔中国期货〕期货公司有望获准设子公司涉足现货,业内憧憬试水自营--报载

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透上海10月31日电---中国期货行业继资管业务试点获批后,有望迎来另一重大业务创新.据中国证券报周三报导,国内期货公司有望获准设立子公司,开展期现结合为主的期货市场配套服务业务试点.业内人士憧憬期货公司可借道试水自营业务.
报导指出,未来期货公司可以通过子公司涉足现货领域,更重要的是,期货公司有望试水期货自营业务,甚至进行单边投机操作,创新突破意义很大.期货公司未来有望在经纪、投资咨询、资管、自营四大业务条线全面开花,境外业务试点也在积极推进.
目前期货公司可以经营经纪及投资咨询业务,近期部分期货公司正酝酿成立期货资产管理子公司.
中国证券报报导称,监管层已下发相关文件,要求期货公司以设立子公司的形式开展期现结合为主的期货市场配套服务业务试点,试点实行备案制,经中国期货业协会备案后方可开展试点业务.与行政审批相比,备案制更为便捷、灵活.
相关文件要求,期货公司须符合最近两次分类监管评级在B类BBB级以上、净资本不低于3亿元人民币,最近六个月各项风险监管指标符合规定等条件.
期货公司即将正式开闸的资管业务试点要求,试点期货公司净资本须达5亿元,且最近两次分类监管评级均不低于B类B级.与之相比,期货公司设立子公司在分类监管评级上要求更高,但净资本要求相对更低.
业内人士表示,允许期货公司设立子公司开展期现结合业务,意味着期货公司未来可以通过子公司涉足现货领域,现货贸易、期转现、期现套利、仓单质押类资产抵押融资等一系列新业务都将成为可能,也为即将问世的期货资产管理业务丰富了投资渠道.
值得关注的是,相关文件还要求,期货公司要通过子公司董事会对其期货头寸的敞口进行严格的限额管理,应当控制单合约或单品种的投资上限,防止出现风险过度集中.同时,经过对冲后的敞口期货头寸合约价值原则上不超过子公司净资产的30%.市场人士表示,对冲后的敞口期货头寸实际上为子公司进行期货的单边投机操作留出了空间.(完)
--发稿 林琦 审校 屈桂娟
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。