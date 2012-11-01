版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 09:48 BJT

〔中国数据〕10月制造业PMI终值49.5,高于初值且创八个月新高--汇丰

路透北京11月1日电---汇丰(HSBC)周四公布,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值大幅回升至49.5,创八个月来新高.

该指数高于初值49.1,以及上月终值47.9.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.

Markit提供的新闻稿并显示,新订单分项指数12个月来首度升至荣枯分水岭上方51.2,主要得益于新客户增多.

10月产出指数仍处于萎缩区域,但较上月略微上升.投入价格六个月来首次升至50上方,受访企业普遍称是原材料成本上升所致,相应的,产出价格指数亦六个月来首度升至荣枯线上方.

周四稍早公布的中国官方10月制造业PMICNPMIB=ECI升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高于上月的49.8.[ID:nSB2078837] (浏览图表请点选 link.reuters.com/buc73t)

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐