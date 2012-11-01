〔中国数据〕10月制造业PMI终值49.5,高于初值且创八个月新高--汇丰

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透北京11月1日电---汇丰(HSBC)周四公布,中国10月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIF=ECI终值大幅回升至49.5,创八个月来新高.
该指数高于初值49.1,以及上月终值47.9.PMI是一个以单一数值概括制造业经济运行状况的综合指标.
Markit提供的新闻稿并显示,新订单分项指数12个月来首度升至荣枯分水岭上方51.2,主要得益于新客户增多.
10月产出指数仍处于萎缩区域,但较上月略微上升.投入价格六个月来首次升至50上方,受访企业普遍称是原材料成本上升所致,相应的,产出价格指数亦六个月来首度升至荣枯线上方.
周四稍早公布的中国官方10月制造业PMICNPMIB=ECI升至50.2.数据接近路透预估中值50.3,并高于上月的49.8.[ID:nSB2078837] (浏览图表请点选 link.reuters.com/buc73t)
PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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