〔中国债市〕连遭降级的新中基将如期兑付短融,赛维之后又一例

路透北京10月31日电---主体评级连遭下调的中国新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)周三公告称,将于11月7日(下周三)如期兑付短融"11新中基CP001"CN041158011=CFXS.

这是继江西赛维LDKLDK.N后,又一只被连续下调主体评级的发行人如期偿还公开债务.[ID:nSB2048557]

新中基于去年在银行间债市发行的4亿元一年期短融"11新中基CP001",将于今年11月7日到期,由招商银行主承,票面利率8.30%.

2010年以来,随着番茄酱加工行业整体低迷,新中基主营业务持续处于亏损状态,后又于2012年3月20日被证监会立案调查,再其后公司银行借款现违约.中诚信国际信用评级有限责任公司连续下调其主体评级,最近一次将其主体评级由A大幅下调至CC.[ID:nSB2045287]

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)

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