〔中国债市〕连遭降级的新中基将如期兑付短融,赛维之后又一例

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透北京10月31日电---主体评级连遭下调的中国新疆中基实业股份有限公司(000972.SZ)周三公告称,将于11月7日(下周三)如期兑付短融"11新中基CP001"CN041158011=CFXS.
这是继江西赛维LDKLDK.N后,又一只被连续下调主体评级的发行人如期偿还公开债务.[ID:nSB2048557]
新中基于去年在银行间债市发行的4亿元一年期短融"11新中基CP001",将于今年11月7日到期,由招商银行主承,票面利率8.30%.
2010年以来,随着番茄酱加工行业整体低迷,新中基主营业务持续处于亏损状态,后又于2012年3月20日被证监会立案调查,再其后公司银行借款现违约.中诚信国际信用评级有限责任公司连续下调其主体评级,最近一次将其主体评级由A大幅下调至CC.[ID:nSB2045287]
按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。