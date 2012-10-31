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亚洲 | 2012年 10月 31日 星期三 09:46 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,因楼市数据利好

路透悉尼/惠灵顿10月31日电---澳元和新西兰元周三全线微涨,得益于两国楼市数据利好且大宗商品价格回升.

澳元兑美元AUD=D4微升至1.0386美元,盘初报1.0367,本月则可能收平.澳洲央行本月早前宣布降息25个基点至3.25%,打压澳元兑美元触及1.0149美元低点,但随后澳元反弹.

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